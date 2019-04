Turnier der Polizeigewerkschaft Kreis Heinsberg : Skat und Doppelkopf bei der Polizei

Kreis Heinsberg Zum traditionellen Doppelkopf- und Skat-Turnier hatte die Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Heinsberg, eingeladen. In fröhlicher Runde trafen sich aktive und pensionierte Polizeibeamte in der Kantine der Kreisverwaltung und frönten dem beliebten Kartenspiel.

In Vertretung von Schirmherr Landrat Stephan Pusch nahm an diesem Turniertag stattdessen Hans-Josef Aufsfeld die Siegerehrung vor. Hans-Josef Barion und Turnierorganisator Hans-Josef Aufsfeld werden die Kreisgruppe am 22. Mai beim Landesturnier in Zons vertreten.