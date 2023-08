Kartenverkauf gestartet Situationskomik und Wortwitz mit den Weibsbildern in Oberbruch

Durch die Verwendung von Maskierungen und falschen Namen machen sie sich die Menschen gefügig und versetzen sie durch kabarettistischen Scharfsinn und komödiantischen Klamauk in einen drogenähnlichen Zustand. So trifft man das Duo nicht selten auch unter den Pseudonymen Tineke, Christel, Britta und Gundula an. Diese bewährten Bühnenfiguren sind wieder mit von der Partie. Christel Müller aus Kalenborn-Scheuern kombiniert tiefkatholische Eifeler Schläue mit weltfraulichem Gehabe. Die siebenjährige Tineke deckt als Schülerlotsin die Tücken des Straßenverkehrs auf und Britta versucht verzweifelt, ihren heißgeliebten Führerschein zurückzubekommen, den sie durch Alkoholgenuss und Verkehrssünden verloren hat.