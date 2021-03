Isolation im Kreis Heinsberg : Senioren-Union fordert Aktionsplan gegen Einsamkeit

Erkelenzer Land Die Senioren-Union fordert die Politik zum Handeln gegen zunehmende Isolation auf. Auch die könne Menschenleben kosten, sagt der Vorsitzende Hans-Josef Heuter. Er hat klare Vorstellungen, wie es nun weitergehen soll.

Ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie warnt die Senioren-Union der CDU in Kreisverband Heinsberg eindringlich vor der zunehmenden Vereinsamung älterer Menschen. „Isolation kann Menschenleben kosten“, sagte der Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Hans-Josef Heuter, in Heinsberg. „Depressionen, Schlaganfälle und Herzinfarkte nehmen nicht nur in der älteren Generation erschreckend zu.“ Heuter verwies auf eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Altersfragen, wonach sich jede siebte Person ab 46 Jahre einsam fühlt. „Wir müssen uns diesen schwerwiegenden Folgen der Pandemie verstärkt widmen“, sagte er und forderte einen wirksamen Aktionsplan gegen Einsamkeit.

Dieses Thema will Heuter bei der konstituierenden Sitzung des Beirates für Generationenfragen des Kreises Heinsberg zur Sprache bringen. Bereits in einem Leserbrief in der Rheinischen Post zum Beginn der Corona-Pandemie hatte er auf das Problem hingewiesen, wo es um die Sachfrage des „behüteten Einsperrens“ ging. Bereits da habe man die Erkenntnis gewonnen, dass das Leben in überlanger Quarantäne für ältere Menschen eine Abgeschiedenheit und Vereinsamung bedeutet.