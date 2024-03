Zu Ostern Selfkantbahn startet in die Saison

An Ostern startet die Selfkantbahn in die neue Saison – mit einer besonderen Aktion für die jüngeren Gäste. Kinder können zusammen mit dem Osterhasen auf große Ostereiersuche gehen. Dafür halten die Züge ab Schierwaldenrath in Fahrtrichtung Gillrath am Haltepunkt Stahe an. Dort können alle Kinder, die sich auf die Suche nach versteckten Ostereiern begeben möchten, aussteigen – natürlich mit ihren Eltern, Großeltern oder anderen Begleitpersonen. Während der Zug seine Fahrt nach Gillrath fortsetzt, haben sie nun ausreichend Zeit, auf der Wiese neben dem Bahnsteig nach Ostereiern vom Osterhasen zu suchen. An der Hütte erhalten die Kinder von den Helfern des Osterhasen zudem ein Osterhasentütchen. Nach Rückkunft des Zuges von Gillrath steigen sie wieder ein und fahren wieder zurück nach Schierwaldenrath. An der Eiersuche dürfen sich alle Kinder mit einer Kinderfahrkarte und auch Kinder unter vier Jahren, die keine eigene Fahrkarte benötigen, beteiligen.