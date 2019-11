Landwirt Hastenraths Will : Die Selfkant-Safari mit Hastenraths Will geht ins letzte Jahr

Kreis Heinsberg Die legendäre Comedybusfahrt mit Hastenraths Will endet 2020 – Verkaufstag für die finale Staffel ist der 23. November.

Bis es soweit ist, freut sich der Kult-Landwirt auf die finale Staffel, von der die Volksbank Heinsberg als Partner der ersten Stunde noch einmal zehn Fahrten präsentiert. Der Vorverkauf für die letzte Runde findet am Samstag, 23. November, von 11 bis 13 Uhr in den Geschäftsräumen der Volksbank Heinsberg an der Siemensstraße 5 in Heinsberg statt – selbstverständlich in Anwesenheit von Hastenraths Will und Käpt’n Gerd Mobers.