Gruppen im Kreis Heinsberg Selbsthilfe für die Pflege

Junge Erwachsene Pflegen Diese Gruppe richtet sich an Menschen zwischen 18 und 35, die bereits nahestehende Menschen pflegen oder unterstützen. Menschen, die bereits in jungen Jahren eine große Verantwortung tragen, dies vielleicht sogar schon als Kinder getan haben, können in dieser Gruppe Erlebtes verarbeiten und lernen, sich Freiräume zu schaffen, Grenzen zu setzen und sich gegenseitig zu stärken und entlasten. Die Gruppe trifft sich an jedem 2. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im „Checkin“, Junge Tagespflege der Lambertus GmbH in Hückelhoven.