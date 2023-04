Unfall im Kreis Heinsberg Zug erfasst stehendes Auto – Bahnstrecke zwischen Aachen und Mönchengladbach wieder frei

In Frelenberg (Übach-Palenberg) stand ein Auto am Bahnübergang auf der Tevernerstraße auf den Schienen, als die Schranken heruntergingen. Augenzeugen berichten, dass der Fahrer des Autos gerade rechtzeitig noch sein Fahrzeug verlassen und sich in Sicherheit bringen konnte, ehe der herannahende Zug, ein RB 33 aus Richtung Aachen kommend, das Auto erfasste. Dieses blieb komplett zerstört neben den Gleisen liegen.