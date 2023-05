Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Schwer verletzt nach Autounfall

Auf dem Hoferweg in Gangelt-Birgden ist es am Montag, 15. Mai, gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 52-Jähriger fuhr aus Richtung Geilenkirchener Straße kommend über den Hoferweg. In Höhe eines Kfz-Betriebs wollte zur gleichen Zeit ein 29-jähriger Waldfeuchter von einem Werkstattgelände nach rechts auf den Hoferweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug des 52-Jährigen und beschädigte zwei weitere geparkte Kfz. Er wurde auf Grund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.



