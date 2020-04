Für Schulen im Kreis Heinsberg : Schülerinnen legen Unterrichtskonzept vor

Saskia Kutzera (r.) ist die Kreis Heinsberger Bezirksschülersprecherin, Yllka Shala ihre Stellvertreterin. Foto: Kutzera

Kreis Heinsberg Seit Karneval waren Kreis Heinsberger Schüler nicht mehr in der Schule. Wegen der Corona-Krise. Doch die Sorgen der Schüler wachsen. Sie wollen wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Die Bezirksschülervertretung berichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

Bei Saskia Kutzera steht seit einiger Zeit das Telefon nicht mehr still. Ihre Gesprächspartner: Schüler, die wissen wollen, wie es nach den Osterferien mit dem Unterricht und mit den Abschlussprüfungen weitergeht. Saskia Kutzera ist die Bezirksschülersprecherin des Kreises Heinsberg, 19 Jahre alt und Auszubildende zur Heilerziehungspflegerin im ersten Ausbildungsjahr. Sie selbst besucht das Geilenkirchener Berufskolleg.

„Niemand kann den Schülern verlässliche Antworten darauf geben, was nach den Osterferien sein wird, aber es ist spürbar, dass der Drang größer wird, wissen zu wollen, wie es weitergeht“, sagt Saskia Kutzera. Sämtliche Altersgruppen und sämtliche Schulformen seien bei ihr mittlerweile angekommen, berichtet sie weiter – darum sah sie die Zeit gekommen, um ein Konzept zu schreiben, das Landrat Stephan Pusch in Kürze vorgelegt werden soll. Der Inhalt: Die Ideen der Schüler und der Bezirksschülervertretung, um einen möglichst geordneten Unterricht auf die Beine zu stellen, „und zwar unter Berücksichtigung strenger Sicherheitsmaßnahmen“, so Saskia Kutzera.

INFO Dankbar für Anregungen Über soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram ist die Bezirksschülervertretung des Kreises Heinsberg erreichbar. Der Kontakt für Interessierte lautet: bsvheinsberg. Wer weitere Ideen oder Anregungen für die Schüler hat, kann so mit den Akteuren der Kreis Heinsberger Bezirksschülervertreter in Kontakt treten.

Zunächst beschreibt die Bezirksschülersprecherin die Situation der Abiturienten: „Niemand will doch ein geschenktes Abitur. Das heißt: Der Grundtenor ist, dass die Abiturienten definitiv ihre Abiturklausuren schreiben wollen. Sie betonen, dass sie befürchten, benachteiligt zu werden, wenn sie kein schriftliches Abitur abgelegt haben. Jeder ist sich letztlich im Klaren darüber, was Sache ist. Nur: Jeder kann auch verstehen, dass der Landrat und die Menschen, die im Krisenstab mit dem Management der Corona-Krise hier vor Ort beschäftigt sind, derzeit andere und wichtige Aufgaben zu erledigen haben. Dennoch möchten wir Schüler auf unsere Situation aufmerksam machen, die uns mehr und mehr Sorgen bereitet.“ Saskia Kutzera weiß sogar von Schülern, die provokante Briefe an das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen geschrieben haben, „doch das kann keine Lösung sein und ist auch überhaupt nicht in unserem Sinn, Alleingänge sollte es besser nicht geben“, sagt Saskia Kutzera weiter.

Darum haben sie und ihr Team gehandelt und die Gedanken der Schüler gebündelt. Ganz oben an steht die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Hygienekriterien. Gedacht wird auch daran, sich die Rauminfrastruktur der einzelnen Schulgebäude anzusehen und zu prüfen, inwieweit sich dann Unterricht organisieren lässt. Am Beispiel der Abiturienten meint Saskia Kutzera, dass es diesen Schülern ermöglicht werden müsse, wenigstens den Abiturstoff auf wiederholender Basis nochmals durchzugehen im Unterricht.

Selbst an die Kinder in den Grundschulen denkt die Bezirksschülersprecherin. Hier habe sie festgestellt, dass die Kinder vielfach von „Corona-Ferien“ sprechen. „Das ist natürlich nicht so. Die Eltern der jüngeren Schüler haben da sicherlich einen anstrengenden Job gerade, aber sie müssen die Kinder konkret aufklären, dass wir nicht von Ferien sprechen sollten. Wichtig ist aber auch, die Eltern zu entlasten.“

Demnächst wird Landrat Stephan Pusch also ein Schriftstück der Akteure aus der Bezirksschülervertretung bekommen. Bezirksschülersprecherin Saskia Kutzera und ihre Stellvertreterin Yllka Shala betonen, dass er in den vergangenen Wochen außerordentlich viel geleistet hat. „Wir Schüler und Schülerinnen haben dem Landrat sehr viel zu verdanken. Er hat mit den frühzeitigen Schulschließungen unsere Gesundheit gerettet.“