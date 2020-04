Kostenpflichtiger Inhalt: Angehende Abiturienten : Schüler fordern Absage der Abiturprüfungen

Das Maximilian-Kolbe-Gymnasium. Foto: Michael Heckers

Kreis Heinsberg Die angehenden Abiturienten aus dem Kreis Heinsberg haben in einem offenen Brief an die Landesregierung die Absage der Abiturprüfungen gefordert. In einer Petition, die die Jahrgansstufe Q2 des Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasiums startete, wird ein Durchschnittsabitur vorgeschlagen – die Note würde dann aus den bisherigen Schulleistungen ermittelt werden.