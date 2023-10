Diebstahlserie im Kreis Heinsberg Schon wieder Sprinter gestohlen

(RP) Mittlerweile muss man schon von einer Serie sprechen: Erneut berichtet die Polizei von insgesamt drei gestohlenen Mercedes Sprinter im Heinsberger Kreisgebiet, nachdem bereits in den vergangenen Tagen vier dieser Transporter gestohlen worden waren. Demnach stahlen wohl in der Nacht zu Dienstag in Heinsberg-Porselen unbekannte Tätter zwei Sprinter, die auf einem Parkplatz an der Ullrichstraße abgestellt waren. An beiden Fahrzeugen waren Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht. Der Tatzeitraum lag zwischen Montagnachmittag, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr.