Partnerschaft mit Nikopol Kreis Heinsberg schickt weitere Hilfe in die Ukraine

Nach einem einstimmigen Beschluss des Kreistags war der Kreis Heinsberg im vergangenen Jahr eine Solidaritätspartnerschaft mit dem Rajon Nikopol in der Ukraine eingegangen. Ein Rajon ist eine ukrainische Verwaltungseinheit, vergleichbar mit einem Kreis in Deutschland. Diese Partnerschaft äußert sich zunächst einmal darin, dass der Kreis Heinsberg mit dem hilft, was in dem kriegsgebeutelten Gebiet am dringendsten gebraucht wird: Sachgüter.