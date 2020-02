Umleitung beschrieben : RurUfer-Radweg wird derzeit ausgebessert

Kreis Heinsberg Vielbefahren ist im Kreis Heinsberg der RurUfer-Radweg. Jetzt werden Teilstücke ausgebessert. Zum Start der Fahrradsaison soll alles fertig sein.

Der Rur­Ufer-Radweg ist einer der beliebtesten Radwege der Region. Jetzt wird die vielbefahrene Strecke an vier Stellen im Kreis Heinsberg erneuert, teilt die Kreisverwaltung mit. Start der Arbeiten ist bei Wassenberg-Steinkirchen. Ausgebaut wird der Abschnitt vom Abzweig an der Verbindungsstraße Effeld-Karken/End bis zum Bauernhof vor Effeld. Die weiteren drei Bauabschnitte in Unterbruch (zwei kleine Abschnitte in Höhe der Ortslage Fell), Hilfarth (Richtung Brachelen in Höhe des Rur-Altarmes) und Brachelen folgen. Bis spätestens zum Karfreitag sollen die Baumaßnahmen pünktlich zur beginnenden Fahrradsaison beendet sein. Es handelt sich um kurze Teilstücke, die nicht unmittelbar entlang der Rur verlaufen. Bei Steinkirchen bieten sich laut Kreisverwaltung für Radwanderer Ausweichmöglichkeiten über die Schlossstraße und die Steinkirchener Straße beziehungsweise über das beschilderte Knotenpunktsystem. Die Maßnahme wird mit einer 80-prozentigen Förderung innerhalb des Projektes „Raderlebnis RUR“ finanziert. Maßnahmenträger ist der Verein Grünmetropole.