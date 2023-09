Hohe Auszeichnung in Heinsberg vergeben Rheinlandtaler für Hans-Josef Heuter

Die Landschaftsverbands-Vorsitzende stellte Heuters Engagement für die Mundart heraus. Er hat die Herausgabe eines Mundart-Atlasses initiiert. Die Vorsitzende stellte das politische Engagement des in Waldenrath geborenen Diplom-Ingenieurs heraus, das vor der Kommunalen Neugliederung 1972 in Junger Union und CDU begann, später in Kreistag und Landschaftsverbandsversammlung Erfüllung auch in der Planung und dem Ausbau der beiden Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar fand.