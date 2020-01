„Gleis 3“ in Schierwaldenrath : Beliebtes Ausflugslokal an der Selfkantbahn geschlossen

Kreis Heinsberg „Gleis 3 – Restaurant Zur Selfkantbahn“ sucht neue Wege.

Zum Jahresbeginn hat das „Gleis 3 – Restaurant Zur Selfkantbahn“ in Schierwaldenrath geschlossen. Es war 2018 vollständig saniert von einer Schwestergesellschaft der Katharina Kasper ViaNobis GmbH wiedereröffnet worden. Die Entscheidung, das Restaurant zu schließen, sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen und habe mehrere Gründe, erklärt ViaNobis-Geschäftsführer Martin Minten in einer Pressemitteilung: „Wir mussten uns eingestehen, dass wir unsere Ursprungsidee bedauerlicherweise nicht in die Realität umsetzen konnten. Unser Ziel, Menschen mit Behinderung in die Arbeitsabläufe des Restaurantbetriebs zu integrieren, haben wir nicht erreicht.“ Sicherlich habe auch eine Rolle gespielt, dass die Gastronomiebranche ein völlig neues Feld gewesen sei.

Ausschlaggebend für die Schließung des Restaurants an der historischen Selfkantbahn ist laut Mitteilung letztlich gewesen, dass es „wirtschaftlich einfach nicht gut gelaufen ist“, räumt Patrick Berger, Wirtschaftsleiter der ViaNobis, ein. Es sei dem Unternehmen aber weiterhin ein Anliegen, die kernsanierte Immobilie zukunftsfähig zu machen – wenn auch mit einem vom Restaurantbetrieb abweichenden Konzept. Wie die Weiterverwendung des Gebäudes konkret aussehen könnte, sei man offen. „Jeder, der Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns am Standort in Schierwaldenrath oder eine Idee zur Weiterverwendung hat, darf sich gerne an mein Sekretariat wenden“, sagt Minten.