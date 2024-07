Tat in Porselen Reinigungskräfte betrügen älteres Ehepaar

Er fuhr laut Zeugenaussagen einen dunklen 3er BMW mit auswärtigem Kennzeichen. Irgendwann soll sich noch eine vierte Person im Haus aufgehalten haben, die sich von dem Ehepaar Schmuck zeigen ließ, einige Schmuckstücke an sich nahm und einen geringen Geldbetrag in bar auf den Tisch legte. Gegen 12 Uhr verließen alle Männer das Haus an der Sootstraße und entfernten sich mit dem BMW sowie einem hellen Kastenwagen. Die beiden Männer, die die Arbeiten durchführten, waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und schlank. Einer der Tatverdächtigen war schwarzhaarig und wirkte südländisch. Sein Begleiter hatte helle Haare und wirkte europäisch. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zur Identität der vier Männer machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 9200.