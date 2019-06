Natur- und Landschaftsschutz Kreis Heinsberg : Kein Fluchtinstinkt: Rehkitze vor Mähwerken schützen

Kreis Heinsberg Landwirte sollten sich mit den Jagdpächtern darüber abstimmen, dass die Felder vor dem Mähen auf Rehkitze untersucht werden.

Zurzeit geht die Heumahd mit der Setzzeit der Rehe einher. Während der ersten Tage nach der Geburt zeigt ein Rehkitz keinerlei Fluchtinstinkt. Stattdessen verlässt es sich auf seine Tarnung und duckt sich bei Gefahr noch tiefer in Gras und verharrt regungslos. Dieses Verhalten ist in der Natur effektiv, um sich so für Füchsen oder Greifvögeln zu schützen. Doch bei der Begegnung mit landwirtschaftlichen Mähwerken hilft dies wenig. So können Kitze immer wieder zum Opfer werden.