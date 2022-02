Durchsuchungen im Kreis Heinsberg : Razzia gegen Schwarzarbeit auf dem Bau

Kreis Heinsberg 240 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei durchsuchen am Donnerstagmorgen verschiedene Räumlichkeiten auch im Kreis Heinsberg. Vier Beschuldigte wurden festgenommen.

(cpas) Zoll und Polizei sind am Donnerstagmorgen mit einer Razzia gegen ein in ganz NRW agierendes Schwarzarbeitsnetzwerk im Baugewerbe vorgegangen, das aus dem Erkelenzer Land heraus agieren soll. Der Schwerpunkt der Aktion lag dabei im Kreis Heinsberg, teilte der Aachener Zoll mit. Insgesamt seien mehr als 240 Einsatzkräfte von Finanzkontrolle, Steuerfahndung und Heinsberger Polizei im Einsatz gewesen. Durchsucht wurden insgesamt 32 Geschäftsräume und Wohnungen im Kreis Heinsberg, in Düsseldorf, Dortmund und weiteren Städten des Ruhrgebiets.