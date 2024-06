Im Heinsberger Kreisgymnasium „Rampenfieber“ holt junge Leute auf die Bühne

Das Junge Kulturfestival Rampenfieber geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Auf der Bühne des neuen Forums des Kreisgymnasiums Heinsberg gibt es dabei an diesem Samstag ab 17 Uhr jede Menge Musik. Gleich vier Bands, ein Duo, zwei Chöre und jede Menge junger Stimmen gestalten ein buntes Programm von Rock, Pop, Soul und Musical bis zu groovigen elektronischen Beats.