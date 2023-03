Nach Grünen-Antrag Kreis Heinsberg prüft Solaranlagen über Parkplätzen

Philipp Schneider sagte, dass man in der Kreisverwaltung schon zwei mögliche Flächen in Augenschein genommen habe, die zumindest theoretisch für einen solchen Aufbau geeignet wären: Der Parkplatz an der Carl-Severing-Straße direkt hinter der Kreisverwaltung sowie der Platz des Kreisgymnasiums. Die Fläche des Feuerschutzzentrums in Erkelenz sei hingegen durchs Raster gefallen, weil sie zu dicht mit Bäumen umwachsen sei.