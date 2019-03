Kreisverkehrsausschuss tagte in Heinsberg: Viel Potenzial bei der Nutzung von Fußweg, Rad und ÖPNV

Das am stärksten genutzte Verkehrsmittel an einem normalen Werktag im Kreis Heinsberg ist mit einem Anteil von 67 Prozent (2012: 68 Prozent) das Auto. Foto: dpa/Oliver Berg

Heinsberg Der Abschlussbericht zur Mobilitätserhebung für den Kreis Heinsberg aus dem Jahr 2018 wurde vorgestellt und erläutert.

Julian Scheer vom beauftragten Ingenieurbüro „Planersocietät“ Dortmund berichtete, dass sich 985 Haushalte mit über 2400 Personen an der Erhebung beteiligten: Somit konnten 0,83 Prozent der Bevölkerung im Kreis Heinsberg befragt werden. Die Auswertung ergab, dass 89 Prozent der Haushalte gegenüber 92 Prozent in 2012 über mindestens ein Auto verfügen. Im Durchschnitt gibt es 1,6 Autos pro Haushalt und pro Fahrzeug und Jahr werden 16.500 Kilometer zurückgelegt. 89 Prozent verfügen über mindestens ein Fahrrad. Relativ hoch ist zudem die Anzahl der Pedelecs und E-Bikes, die vor allem in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat: Die Befragung hatte zudem ergeben, dass die Bewohner täglich rund 808.000 Wege unternehmen und dabei über 8,5 Millionen Personen-Kilometer zurücklegen. Das am stärksten genutzte Verkehrsmittel an einem normalen Werktag ist mit einem Anteil von 67 Prozent (2012: 68 Prozent) das Auto – hierbei 56 Prozent als Fahrer (2012: 55 Prozent) und elf Prozent als Mitfahrer (2012: 13 Prozent). Bus und Bahn nutzten sieben Prozent (2012: neun Prozent), Fahrrad und Fußweg 13 Prozent (2012: beim Fahrrad zehn Prozent und zu Fuß 13 Prozent).