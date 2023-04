Im Kreis Heinsberg Polizeikontrolle zur Verkehrssicherheit

Die Kontrolle fand an der B 56 auf den Parkplätzen Teveren und Hommerschen in Geilenkirchen statt. Am Großeinsatz beteiligten sich neben der Heinsberger Polizei auch Einsatzkräfte aus Dortmund, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Sittard (Niederlande), Weser-Göhl (Belgien) sowie Mitarbeitende des Veterinäramtes und der Bußgeldstelle des Kreises Heinsberg.