K5 im Kreis Heinsberg Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall

Ein Zeuge, der kurz nach dem Geschehen an der Unfallstelle ankam, nahm ein weißes Fahrzeug wahr, das zuvor aus Richtung Saeffelen kommend in Fahrtrichtung Waldfeucht unterwegs war. Als der Zeuge ausstieg und auf das Unfallfahrzeug zuging, schloss sich die Tür des weißen Wagens und der Fahrer oder die Fahrerin fuhr weiter in Richtung Waldfeucht. Das Polizei sucht nun die Person, die das weiße Fahrzeug lenkte, aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 9200.