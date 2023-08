Kontrollen im Kreis Heinsberg Polizei stoppt Fahrer auf Drogen

Ohne Fahrerlaubnis waren im Kreisgebiet fünf Fahrer unterwegs, darunter auch in Erkelenz auf der Gewerbestraße Süd, in Wegberg auf der Venloer Straße und in Hückelhoven auf der Jülicher Straße. Gegen die Fahrer wurden Anzeigen erstattet, außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Bei Kontrollen auf der Venloer Straße in Wegberg und am Adam-Stegerwald-Hof in Erkelenz fanden Polizisten zudem Drogen. Auch hier gab es Anzeigen gegen die Besitzer.