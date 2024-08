Am Wochenende im Kreis Heinsberg Polizei stoppt Fahrer auf Drogen

Auch am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Kreis Heinsberg wieder mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die entweder berauscht oder ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. So stoppten die Beamten in Geilenkirchen auf der Konrad-Adenauer-Straße einen Fahrer, der sowohl Alkohol als auch Drogen genommen hatte. Betäubungsmittel hatte ein Fahrer auf der Windhausener Straße in Übach-Palenberg konsumiert. Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen sie gefertigt.