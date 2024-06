EM-Effekt im Kreis Heinsberg? Polizei stoppt ein Dutzend berauschte Fahrer

War das schon der EM-Effekt? Gleich zwölf Personen, die unter Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer saßen, hat die Polizei im Kreis Heinsberg am vergangenen Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Das sind deutlich mehr als an anderen Wochenenden. Gestoppt wurden Fahrer unter anderem auf der Erkelenzer Straße in Wassenberg und am Parkhof in Hückelhoven. In Heinsberg gab es zwei Fälle, im Selfkant vier, in Übach-Palenberg ebenfalls vier.