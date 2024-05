Lange Irrfahrt im Kreis Heinsberg Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer nach Discobesuch

Demnach rief am frühen Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr ein Mann die Polizei und gab an, dass vor ihm ein Ford Mondeo mit Grevenbroicher Kennzeichen (GV-) fahre, der durch eine äußerst unsichere Fahrweise auffalle und ständig seine Geschwindigkeit ändere. Das Auto sei ihm ab der Disco Himmerich aufgefallen. Der Zeuge sagte, dass der Autofahrer vor ihm bereits in Hilfarth beinahe gegen mehrere parkende Autos am Straßenrand gestoßen wäre. In einer 70er-Zone war er mit lediglich 30 Stundenkilometern unterwegs, kurz danach in einer 30er-Zone dann mit 50 km/h. Im Kreisverkehr an der Autobahn 46 in Hückelhoven drehte er mehrere Runden, ohne eine Ausfahrt zu nehmen und bremste nach der Auffahrt auf die Autobahn 46 in Richtung Neuss so stark ab, dass der Hinterherfahrende ebenfalls stark bremsen musste, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dieses Verhalten wiederholte sich nach Angaben des Zeugen nach der Abfahrt auf die A61 in Richtung Mönchengladbach noch mehrmals, so dass auch andere Autofahrer gefährdet wurden.