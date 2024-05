Pfingstwochenende im Kreis Heinsberg Polizei stoppt acht berauschte Fahrer

Gleich sechs dieser Fälle ereigneten sich dabei in Geilenkirchen, allein auf der Karl-Arnold-Straße in Gillrath fischte die Polizei dabei dreimal Fahrer heraus, die Drogen im Blut hatten. Weitere Taten ereigneten sich in Heinsberg, Übach-Palenberg und Waldfeucht. Sechsmal waren Betäubungsmittel, zweimal Alkohol im Spiel. Den Betroffenen wurden jeweils Blutproben entnommen, sie durften nicht weiterfahren und erhalten Anzeigen. Am Hartebeuer in Wassenberg sowie am Himmerich in Randerath fanden die Beamten Drogen bei Fahrern. Diese wurden sichergestellt, auch hier wurden Anzeigen gefertigt.