Grenzkontrolle im Kreis Heinsberg Polizei stellt Waffen bei Rockern sichern

Bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze im Kreis Heinsberg hat die Polizei am Dienstag mehrere Waffen sowie passende Magazine und Equipment sichergestellt. Demnach hielten die Beamten auf der Bundesstraße 56n im Selfkant ein Auto mit zwei Esten im Alter von 31 und 20 Jahren an. Sie gaben an, dass sie von einem Softair-Event in Belgien kommen und sich derzeit auf der Rückreise nach Estland befinden würden.