Kontrollen vor Disco Himmerich Polizei stellt Drogen sicher

Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Umfeld der Disco Himmerich bei Randerath gleich vier Fahrer gestoppt, die Betäubungsmittel mit sich führten. Die Betroffenen müssen mit Anzeigen rechnen, die Polizei stellte die Drogen sicher. In vier Fällen waren im Kreisgebiet berauschte Fahrer unterwegs. Im Bereich des Schulrings in Erkelenz wurde ein Fahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, er durfte nicht weiterfahren und muss mit einer Anzeige rechnen. Auf der B57 in Erkelenz sowie auf der Doktor-Ruben-Straße in Hückelhoven waren zudem Fahrer ohne Führerschein unterwegs. Auch gegen sie fertigte die Polizei Anzeigen und untersagte die Weiterfahrt.