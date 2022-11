Initiative „Kurve kriegen“ im Kreis Heinsberg : Hilfen für junge Straffällige von Polizei und Jugendämtern

Die Polizei im Kreis Heinsberg schließt sich der Initiative Kurve kriegen an (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Heinsberg Landrat Stephan Pusch unterzeichnete als Leiter der Kreispolizeibehörde nun eine Kooperationsvereinbarung, die zukünftig eine abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendämtern im Rahmen der kriminalpräventiven Landesinitiative „Kurve kriegen“ ermöglicht.

Seit 2022 ist die Polizei im Kreis Heinsberg Teil der Initiative, die ein Abgleiten von jungen Straftätern in eine dauerhafte kriminelle Karriere verhindern soll. „Prävention ist wichtig, es geht um die Zukunft junger Menschen sowie um die Sicherheit der Menschen im Kreis Heinsberg“, so Pusch. Deutlich machte dies eine Papierrolle, auf der alle Straftaten eines einzelnen jugendlichen Intensivtäters aufgeführt waren und die so lang war, dass sie durch die gesamte Länge des Raums ausgerollt werden konnte. Ein solcher Intensivtäter kostet die Gesellschaft zwischen seinem 14. bis zum 25. Lebensjahr 1,7 Millionen Euro, fand das Unternehmen Prognos AG heraus. Auch die Leiterin der Direktion Kriminalität, Stefanie Palapanidis, begrüßte die Einführung der Initiative im Kreis Heinsberg.