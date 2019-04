Kreis Heinsberg : Polizei nimmt Person bei Kontrollaktion fest

Kreis Heinsberg Die Polizei kontrollierte 390 Personen, 281 Fahrzeuge.

Eine groß angelegte Verkehrskontrolle nahmen Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg mit Unterstützung von Beamten der Einsatzhundertschaft aus Mönchengladbach am Freitag, 29. März, vor. Ziel war es, die Reisewege mobiler Einbrecherbanden zu durchkreuzen und Hinweise zu ermitteln, die zur Aufklärung von Einbruchsdelikten beitragen können. Deshalb waren Polizeibeamte in ziviler Kleidung und in zivilen Fahrzeugen im Kreisgebiet Heinsberg unterwegs. Und dabei stießen die Beamten unter anderem auf einen gesuchten Betrüger, der nun auch „von der Straße“ ist.