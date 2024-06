Sieben Festnahmen in den Niederlanden Polizei gelingt Schlag gegen Transporter-Diebesbande

Durch seine Lage in Grenznähe ist der Kreis Heinsberg ein attraktives Ziel für aus den Niederlanden agierende Täter – die Behörden arbeiten zwar grenzüberschreitend zusammen, dennoch verkomplizieren sich Ermittlungen, wenn auch im Ausland gearbeitet werden muss. Auch in der Serie der Geldautomatensprengungen, die mittlerweile ein Ende gefunden zu haben scheint, war der Kreis Heinsberg in zahlreichen Fällen Ziel von aus den Niederlanden agierenden Tätern gewesen.