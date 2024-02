Taten auch im Kreis Heinsberg Polizei fasst Serien-Einbrecher in Eschweiler

(RP) Die Polizei hat in Eschweiler einen Mann festgenommen, der in der ganzen Region, auch im Kreis Heinsberg, in den vergangenen Monaten zahlreiche Einbrüche in Wohnungen, Bäckereien und eine Tierarztpraxis verübt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, sei der dringend tatverdächtige 44-Jährige nun gefasst worden.