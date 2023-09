Im Kreis Heinsberg Polizei begrüßt 26 neue Kollegen

(RP) Zum Dienstbeginn am vergangenen Freitag hat Landrat Stephan Pusch insgesamt 26 neue Polizistinnen und Polizisten im Heinsberger Kreishaus begrüßt. Sie alle werden in den kommenden Jahren die Polizei im Kreisgebiet unterstützen und dabei sowohl im Wach- und Wechseldienst, als auch in den Kriminalkommissariaten eingesetzt werden. Auch der stellvertretende Abteilungsleiter der Polizei, Dirk Melz, freute sich über so viel Unterstützung: „Sie alle haben einen sehr verantwortungsvollen Beruf gewählt, wir heißen Sie in der Kreispolizeibehörde Heinsberg herzlich willkommen." Insgesamt wurden von der Polizei Aachen, die für die Kreise Heinsberg, Düren und den Rhein-Erft Kreis die übergeordnete Behörde ist, 235 Anwärterinnen und Anwärter begrüßt. „Egal in welchen Zeiten wir leben, welche Themen das gesellschaftliche Klima bestimmen und unabhängig davon, welche politischen und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen es geben mag: Unsere Rolle und unsere Aufgabe als Polizei ist klar definiert“, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach.