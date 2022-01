Projekt im Kreis Heinsberg : Politiker wollen Rettungskräfte besser vor Gewalt schützen

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg nimmt an einem Pilotprojekt teil, das langfristig vor allem die verbale Gewalt gegen Sanitäter und Feuerwehrleute reduzieren soll. Jetzt äußern sich auch Landtagsabgeordnete und Landrat Pusch dazu.

Um die Einsatzkräfte künftig besser zu schützen und zu unterstützen greift nun ein weiterer Baustein des Gemeinsam-gegen-Gewalt-Aktionsplans. In verschiedenen Leit- und Dienststellen wurde das Meldesystem „IMEG“ eingebaut. Nun startet die Pilotphase des Projekts im Kreis Heinsberg, sowie in den Kreisen Herford, Mettmann, Lippe, Minden-Lübbecke und Warendorf, in der Städteregion Aachen und in den Städten Bochum, Krefeld, Hamm, Duisburg und Düsseldorf.