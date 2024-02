Für kleinere Arbeiten Kreis will „Taschengeldbörse“ für Senioren und Jugendliche

Das fand im Ausschuss Zustimmung. Der Vorsitzende Hanno Kehren (CDU) führte aus: „In Viersen ist zum Beispiel die Caritas der Träger. Wir als Kreis sollten nicht die Herren des Verfahrens sein, sondern die Vernetzung herstellen.“ Dezernentin Anja Montfors sagte: „Wir haben unsere Fühler schon mal ausgestreckt. In Dürsen ist es zum Beispiel so, dass vieles in Eigenverantwortung geregelt wird.“ Man habe bereits lose beim Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum des Kreises nachgefragt, ob es sich eine Trägerschaft vorstellen könnte. „Jetzt müssten wir erst mal auf die Bürgermeister unserer Kommunen zugehen, ob es für ein solches Projekt Personalressourcen geben könnte“, sagte Montforts. Zudem müsse man nun in Erfahrung bringen, welche ähnlichen Projekte es kreisweit möglicherweise schon gibt.