Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie Kreis denkt über Partnerschaft mit Tansania nach

Der Kreis Heinsberg hat Kontakt mit dem Distrikt Mufindi in Tansania mit dem Ziel einer Partnerschaft aufgenommen. Im Kontext seiner Nachhaltigkeitsstrategie hatte der Kreis einige Maßnahmen definiert, zu denen die „Prüfung der Realisierung einer international ‚kommunalen Nachhaltigkeitspartnerschaft‘ im Jahr 2023 gehört. Die grundlegende Idee sei, so Landrat Stephan Pusch in einer Mitteilung an den Kreistag, eine langfristige Verbindung zu einer Stadt oder einer Region im globalen Süden herzustellen.