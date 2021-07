Online anmelden für Kindergartenplatz im Kreis Heinsberg : Neue Version für den Kita-Navigator

Erkelenzer Land Der Kita-Navigator, das Anmelde- und Vormerksystem für einen Kindergartenplatz im Kreisjugendamtsbezirk, wird aktualisiert. Durch den Wechsel auf die neue Version ist das System von Montag, 12. Juli, bis Sonntag, 18. Juli, für Benutzer gesperrt.

Für den Fall, dass die Eltern als Kontaktart „Postadresse“ ausgewählt haben, ist nach Angaben der Kreisverwaltung nichts weiter zu veranlassen. Sofern die Eltern als Kontaktart „E-Mail Adresse“ (Eltern-Login) ausgewählt haben, müssen sie selbst ein neues Passwort vergeben. Dazu wählen Eltern auf der Startseite des Navigators „Ihr Konto / Jetzt anmelden“. Dann muss man in der Anmeldemaske auf „Passwort vergessen“ klicken. Dort geben die Eltern die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie im System registriert sind. An diese Mail-Adresse wird eine E-Mail zugestellt, in der ein Link in den Kita-Navigator des Kreises Heinsberg verweist. Die weitere Vorgehensweise ist nach Angaben der Heinsberger Kreisverwaltung in dieser E-Mail erläutert. Das Passwort kann geändert werden und der Zugang ist wieder möglich.