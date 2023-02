Im Jahr 2024 Kreis Heinsberg plant neue Studie zum Mobilitätsverhalten

Der Kreis Heinsberg will im nächsten Jahr zum dritten Mal eine Mobilitätserhebung durchführen. Mithilfe einer repräsentativen Haushaltsbefragung in allen zehn Kommunen will die Verwaltung nach 2012 und 2018 erneut mit einer Modal-Split-Untersuchung herausfinden, wie sich der Kreis Heinsberg bewegt.