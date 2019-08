Kreis Heinsberg : Pilotprojekt „Griffbereit“ soll Sprachentwicklung fördern

Kreis Heinsberg Das Sprach- und Elternbildungsprogramm „Griffbereit“ ist ein Pilotprojekt des Kommunalen Integrationszentrums Kreis Heinsberg, das erstmals im AWO-Familienzentrum „Im Rhin“ in Hückelhoven und der KAI (Kristallisationspunkte gegen Armut durch Integration) Heinsberg des DRK-Kreisverbandes Heinsberg angeboten wird.

Es richtet sich an Eltern mit Kleinkindern im Alter von ein bis drei Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, die an einer mehrsprachigen, kostenfreien Spielgruppe einmal in der Woche teilnehmen können. „Griffbereit“ versteht sich als Konzept zur aktiven Sprachentwicklung. Dabei orientieren sich die Aktivitäten an den Grundsätzen des kindlichen Sprachenlernens: Rituale, Wiederholung, Lernen mit allen Sinnen.