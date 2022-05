CDU-Bundestagsmitglied aus dem Kreis Heinsberg zu Stilllegung von Ackerland : Oellers warnt vor Flächenverbrauch

Erkelenzer Land Es geht um die Stilllegung von Ackerflächen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält das für den falschen Weg. Wilfried Oellers nennt Gründe.

„Die Europäische Union schreibt für das Jahr 2023 eine Stilllegung von vier Prozent der vorhandenen Ackerflächen vor. Wollen Landwirte auch künftig Direktzahlungen der EU erhalten, müssen sie sich daran halten. Das bedeutet, dass in Deutschland bei elf Millionen Hektar Ackerfläche 440.000 Hektar stillgelegt werden müsste“, so Oellers. Der Grund sei, dass die EU die Landwirtschaft ökologischer gestalten will. Oellers: „Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist die Flächenstilllegung aufgrund des Ukraine-Krieges der falsche Weg. Angesichts der sich verschlechternden Versorgungslage mit Getreide und anderen Nahrungsmitteln muss die Frage der Flächenstilllegungen überdacht werden. Zumindest über das Aussetzen der EU-Regelungen sollten wir sprechen und diskutieren.“ Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte in einem Radio-Interview zwar Verständnis gezeigt und eine Aufschiebung der EU-Regelungen für möglich gehalten, eine Aussetzung der Flächenstilllegung sei derzeit allerdings nicht abzusehen.