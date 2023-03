Kreis Heinsberg bekommt sechs Millionen Euro NRW gibt Kommunen Geld für die Flüchtlingshilfe

Rund 225.000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, haben Zuflucht in NRW gefunden. In den Jahren 2022 und 2023 belaufen sich die Flüchtlingsausgaben des Landes auf rund drei Milliarden Euro. 2022 haben die Kommunen rund zwei Milliarden Euro erhalten. Weitere finanzielle Unterstützung kommt jetzt auch in den Kreis Heinsberg – insgesamt sind es aus dem zweiten Unterstützungspaket im Regierungsbezirk Köln 6.129.525,54 Euro. Gleichzeitig treibt die Landesregierung den Ausbau der Kapazitäten in den landeseigenen Einrichtungen weiter voran. Schnelle und Krückel sagen: „Unsere Städte und Gemeinden leisten Herausragendes, aber sie stehen vor finanziellen und logistischen Herausforderungen. Deshalb ist klar: Das Land tut alles dafür, die Kommunen zu unterstützen. Mit knapp 400 Millionen Euro helfen wir da, wo es akut ist: bei der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.“