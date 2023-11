Arbeitsmarkt im Kreis Heinsberg Noch hunderte offene Ausbildungsstellen

Nachdem die ersten Ausbildungen am 1. August und 1. September begonnen haben, waren Ende September in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Heinsberg und Düren noch rund 840 Ausbildungsstellen unbesetzt. Das haben in dieser Woche die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Handwerkskammer mitgeteilt. Diesen offenen Stellen gegenüber standen noch rund 440 Bewerbende, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz waren.