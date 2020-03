Im Kreis Heinsberg : Billig-Fleisch in der Kritik

Kreis Heinsberg Unter den Dumpingpreisen leiden nicht nur Tiere. Die Gewerkschaft NGG fordert bessere Bedingungen.

Eine Hauptursache für diese Zustände liegt nach Ansicht der NGG im System der Werkverträge. Dabei wird der Mitarbeiter für eine bestimmte Tätigkeit, also etwa die Zerlegung einer festen Menge von Rindern, bezahlt. „Hier ist Missbrauch an der Tagesordnung. In allen Firmen, in denen der Zoll gravierende Verstöße entdeckt hat, kamen auch Werkverträge zum Einsatz“, so Hafke. In Betrieben hingegen, die mit mehr Stammpersonal arbeiteten und sich an Tarifverträge hielten, habe es kaum Beanstandungen gegeben.