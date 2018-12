Fahrplanwechsel im Kreis Heinsberg: Neuer Busfahrplan zum 1. Januar 2019

Kreis Heinsbeg Die West Verkehr optimiert den Busverkehr, zum Beispiel mit einer zusätzlichen Fahrt auf der Linie 406.

Zum 1. Januar wird im Kreis Heinsberg der Busfahrplan umgestellt – dies geschieht später als sonst, weil ein Verfahren zur Direktvergabe beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg läuft und der Kreis Heinsberg die West Verkehr GmbH jetzt auf Basis einer befristeten Notvergabe beauftragt hat, den ÖPNV sicherzustellen. Drüber informierte Udo Winkens, Geschäftsführer der West. Abgestimmt ist der neue Fahrplan mit dem Kreis Heinsberg und dem Aachener Verkehrsverbund (AVV). „Übers Jahr sammeln wir alle Informationen und Kundenhinweise zu unseren jeweils aktuellen Verkehrsangeboten. Unter Berücksichtigung unserer Möglichkeiten erstellen wir dann zum Ende eines Jahres den neuen Fahrplan“, erklärte Christian Hoverath, Abteilungsleiter Betrieb und Planung der West. So wird es zum Beispiel eine zusätzliche Fahrt um 5.36 Uhr auf der Linie 404 von Wassenberg nach Heinsberg sowie um 19 Uhr auf der Linie 406 von Ratheim nach Erkelenz geben. Auf der Linie SB 3 wird sich der Linienweg in Sittard ändern. „Wir sind bemüht, unser Verkehrsangebot ständig zu verbessern. Deshalb ist jede Anregung und Information von enormem Wert“, ergänzte Winkens. Zur besseren Erschließung und für die Schüler der Erich Kästner Grundschule wird ab Januar morgens Uevekoven in Richtung Wegberg an die Linie 411 angebunden. Dazu ändern sich die beiden Fahrten in Richtung Wegberg. Eine startet in Kehrbusch und führt über Isengraben, Rath-Anhoven, Holtum und Uevekoven, die andere beginnt in Bissen und führt über Holtmühle, Kipshoven, Gripekoven und Ellinghoven nach Wegberg. „Zudem werden alle Fahrplanfahrten als Verstärkerfahrten angeboten“, kündigte Winkens an. Eine Anschlussoptimierung wird morgens für die Fahrt der Linie 413 um 6.48 Uhr von Heinsberg nach Wegberg geben, die bis zum Schulzentrum verlängert wird.