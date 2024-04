Modellprojekt im Kreis Heinsberg Wasserstoffbusse rollen ab Januar

Es sei Pionierarbeit, die richtungsweisend sei für die Zukunft. Diesen Aspekt betonten unterm Strich alle Akteure. Das Jahr 2024 wird nämlich insofern auf dem Verkehrssektor im Kreis Heinsberg maßgeblich, als dass im November die Westverkehr zwölf Busse bekommen wird, die mit Wasserstoff betrieben werden. Ab Januar sollen sie im Linienverkehr des Verkehrsunternehmens unterwegs sein. Noch etwa vier bis sechs Wochen wird es dauern, ehe in Oberbruch der Spatenstich zum Bau der dafür erforderlichen Wasserstofftankstelle erfolgen wird. Der Grundstein für eine erfolgreiche Energiewende ist also gelegt. Die Westverkehr hat den Auftrag für die Lieferung von grünem Wasserstoff für die Betankung der zwölf Brennstoffzellenbusse – bestellt in Nordirland – und die Vermietung von Abstellflächen für die Fahrzeuge an das Projekt H2HS erteilt, das einige Unternehmen aus dem Kreis Heinsberg begründet haben.