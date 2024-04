Freiwillige Feuerwehr im Kreis Heinsberg 25 neue Truppführer als Garant für die Leistungsfähigkeit

Auch der stellvertretende Landrat bedankte sich bei den Ausbildern und Lehrgangsteilnehmern für die erbrachten Ergebnisse und merkte an: „Wir brauchen gut ausgebildete Führungskräfte wie Sie, die durch Fachwissen, Überzeugungskraft und vorbildliche Haltung Kameraden führen und motivieren können.“ 25 Lehrgangsteilnehmer haben die Prüfung zum Truppführer bestanden und somit die Qualifikation zum Führen und Leiten eines selbstständigen Trupps in der Feuerwehr erworben. In Anwesenheit zahlreicher Vertreter des Kreises, der Feuerwehren und der Städte und Gemeinden wurden Jan Meerts (Löscheinheit Hilfarth), Andreas Wennmacher (Löscheinheit Braunsrath) und Yannik van Mulken (Löscheinheit Höngen-Saeffelen) für ihre hervorragenden Leistungen in der Abschlussprüfung besonders geehrt. Für die guten Leistungen bedankte sich auch der Lehrgangsleiter Brandoberinspektor Jochen Küppers. Er forderte die jungen Führungskräfte auf, die erworbenen Sachkenntnisse immer wieder zu vertiefen und zu erweitern.