Hilfe im Kreis Heinsberg Neue Selbsthilfegruppen in der Region

Selbsthilfegruppe „Trauma“ Psychische Erkrankungen und Belastungen sind in unserer heutigen Gesellschaft weit verbreitet und können Betroffene in ihrem alltäglichen Leben sehr beeinträchtigen. Menschen, die unter Belastungsstörungen und -reaktionen leiden, finden oftmals zunächst den Weg zu einem Arzt oder Therapeuten. Eine Selbsthilfegruppe kann ergänzend eine gute Hilfestellung leisten. Ein Austausch von erlebten traumatisierenden Erlebnissen ist jedoch nicht Ziel der Zusammenkünfte. Die Gruppe richtet sich an betroffene Frauen ab 18 Jahren. Nächster Termin ist Donnerstag, 20. April bei der Caritas in Heinsberg (Apfelstraße).