Im Kreis Heinsberg Neue Selbsthilfegruppen für Krebs- und Herzkranke

„Mitten aus dem Leben“, heißt eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. „Viele Betroffene leiden durch das Polytrauma an Erinnerungslücken, Wortfindungsstörungen, Stimmungsschwankungen und Leistungsminderung. Die Persönlichkeit ist nicht mehr dieselbe“, so das SFZ. Für die Betroffenen selbst sowie das soziale Umfeld ist es häufig schwer, mit diesen Veränderungen zurecht zu kommen. Ziel der Gruppe ist es, sich gegenseitig zu informieren, zu unterstützen und Mut zu machen. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Freitag im Monat um 19 Uhr im SFZ. Das nächste Treffen findet am 10. Februar statt.